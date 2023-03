Fórmula E, Félix da Costa: “Objetivo é manter-me nos lugares do pódio” | AutoSport

A cidade brasileira de São Paulo é a terceira estreia da temporada de 2023 e a visita a este país não podia fazer mais sentido, visto que 6 pilotos já passaram pela competição de monolugares totalmente elétricos ou fazem parte do atual pelotão e é bem conhecida a paixão dos brasileiros pelo automobilismo. Bruno Senna, Felipe Massa, Felipe Nasr, Nelson Piquet Jr., Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara são os pilotos brasileiros que competiram ou ainda competem no mundial.

António Félix da Costa regressa ao Brasil, onde já foi feliz nas corridas de Stock Car. Na sua primeira aventura no circuito citadino situado na zona norte da cidade, mais concretamente no Sambódromo de Anhembi, Félix da Costa quer continuar no caminho dos bons resultados:

“Estou contente por estar aqui e é especial correr no Brasil. Já corri aqui no passado na Stock Car e fui sempre muito bem recebido, tenho vários amigos aqui e um carinho especial pelo nosso país irmão. Não havendo uma prova em Portugal, esta acaba por ser a mais especial e com mais ligação para mim. Será um grande espetáculo para o público brasileiro e do meu lado tudo farei para ser bem-sucedido e manter a boa forma das últimas corridas. Nas duas últimas corridas subi ao pódio na Índia e venci na África do Sul, portanto o objetivo é esse mesmo, manter-me nos lugares do pódio e trazer bons pontos para o campeonato e para a Porsche.”

António Félix da Costa é atualmente 4º classificado no Mundial de Fórmula, com 46 pontos. No topo da tabela encontra-se Pascal Wehrlein, com 80 pontos, seguido de Jake Dennis, com 62 e Jean Eric Vergne, com 50.

