Os pilotos da Mahindra Racing, Pascal Wehrlein e Jérôme D´Ambrosio, levaram cada um 40 lugares de penalização, devido à mudança da caixa de velocidades nos seus monolugares.

Assim sendo, os dois irão partir do final da grelha para o E-Prix do México, no circuito Autódromo Hermanos Rodrigues.