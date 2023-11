Fórmula E: Confirmado o maior calendário da história da competição | AutoSport

A Fórmula E confirmou hoje o calendário completo para a 10ª temporada do ABB FIA Formula E World Championship, com o Circuito Mundial de Misano, em Itália, a acolher uma corrida de Fórmula E pela primeira vez, e Portland a expandir-se para um fim de semana duplo, criando uma temporada de 17 corridas, o maior calendário até à data.

O calendário já tinha sido ratificado pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA em junho, ainda com três datas por confirmar. O Conselho Mundial aprovou hoje a inclusão de Misano no calendário da Fórmula E, tornando-se na terceira estreia, a par de Tóquio e Xangai. É a primeira vez que a Fórmula E terá 17 corridas, na sua décima temporada.

O campeonato arranque na Cidade do México no sábado, 13 de janeiro de 2024, com corridas em Diriyah, Hyderabad, São Paulo, Tóquio, Misano, Mónaco, Berlim, Xangai, Portland e Londres.