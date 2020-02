Fórmula E: Como vai o campeonato (4/13)

Com a vitória na corrida do Autódromo Hermanos Rodriguez de Mitch Evans (Jaguar) e com o segundo lugar de António Félix da Costa (DS Techeetah), o piloto português sobe a terceiro nas contas do campeonato, decorridas que estão quatro das treze corridas que compõem o calendário da Fórmula E de 2019/2020. Micth Evans tem agora 47 pontos, mais um que Alexander Sims. António Félix da Costa soma 39, está sete pontos mais atrás. Stofel Vandoorne tem 38, mais seis que Lucas di Grassi. Sam Bird é sexto com 28 pontos os mesmos de Oliver Rowland. A fechar o top 10 estão Max Guenther, Edoardo Mortara e Andre Lotterer.

Nas equipas, a BMW i Andretti Motorsport lidera com 71 pontos, bem distanciada da Panasonic Jaguar Racing, que soma agora 57. A ‘rookie’ Mercedes-Benz EQ Formula E Team é terceira 56, com a DS Techeetah logo a seguir com 55.