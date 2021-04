Fórmula E: Circuito do Mónaco será adaptado para monolugares elétricos

A Fórmula E regressa ao Mónaco em 2021, e usará um traçado muito semelhante ao que a F1 usa, mas ainda assim, veremos adaptações à pista citadina.

As alterações ao traçado convencional são marcadas por uma trajetória mais ampla na primeira curva em Sainte Devote, após uma alteração no posicionamento do corretor interior.

Esta revisão – criada pela Fórmula E, a FIA e o Automóvel Clube de Mónaco – significa que o traçado é igual ao utilizado para o grande prémio inaugural de 1929. A chicane à saída do túnel foi também alterada para criar uma volta que é apenas cinco metros mais curta do que a pista completa da Fórmula 1.