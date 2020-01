Fórmula E: António Félix da Costa descontente com postura de Vergne

O fim de semana de António Félix da Costa no E-Prix de Santiago deu o primeiro pódio pela DS Techeetah, mas também o primeiro momento tenso com o seu colega de equipa, Jean-Éric Vergne.

O piloto português não escondeu a frustração durante a parte final da corrida, quando estava atrás de Jean-Éric Vergne. Os danos no carro do piloto francês, depois de um toque a meio da prova, já estavam a atrapalhar o seu ritmo, mas nem por isso o piloto facilitou a vida a Félix da Costa, que perdeu tempo atrás do colega de equipa. Nas comunicações rádio o português estava claramente irritado e afirmou que não era a forma como um piloto de fábrica devia pilotar.

Na conferência de imprensa, da Costa admitiu que ficou feliz com o trabalho de equipa na primeira parte da corrida em que ambos subiram na classificação, mas mostrou algumas dúvidas quanto ao comportamento do seu colega na parte final e afirmou que o assunto seria discutido internamente.

Félix da Costa tem uma postura irrepreensível no desporto motorizado e sabe que não pode, nem deve criar casos perante os media, mas a resposta que deu deixou claro que não ficou contente com o sucedido. A ida do português para a DS Techetaah deve-se também em parte a Vergne, que queria um colega de equipa em que pudesse confiar. Não será este episódio a criar já alguma tensão na equipa, mas se tal se repetir poderá ser mais difícil manter a harmonia. Vergne é campeão, mas está a ficar para trás no campeonato e com este pódio Félix da Costa começa a ganhar uma vantagem que poderá definir a prioridade da equipa no futuro. O português já provou inúmeras vezes que sabe ser um team player… resta saber se, caso seja necessário, o francês faz o mesmo.