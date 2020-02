DS TECHEETAH DESVENDA AS LINHAS DO SEU FUTURO FÓRMULA E

Impulsionada pelo sucesso obtido com a presença de alguns dos mais prestigiados construtores de automóveis, a Fórmula E irá tornar-se oficialmente num Campeonato do Mundo FIA na próxima temporada.

Num processo constante de inovação, a competição elétrica irá adotar o Gen2 EVO, uma versão redesenhada do atual monolugar.

Como parte dessa evolução aerodinâmica, a DS Automobiles e a sua parceira Techetah apresentaram o projeto de design do seu futuro monolugar.

O destaque vai para as alterações ao nível dos apêndices dianteiros e traseiros, a adição de uma ‘barbatana de tubarão’ na tampa do motor e supressão das coberturas das rodas dianteiras, para que o Gen2 EVO simbolize a singularidade da disciplina.

O design do DS Techetah Gen2 Evo integra o facelift desenvolvido para aquela que será a sétima temporada da categoria, mantendo as cores preto e dourado do atual DS E-Tense FE20.

A apresentação oficial do Gen2 EVO da Fórmula E terá lugar a 3 de março de 2020, no stand da FIA no Salão Automóvel de Genebra.