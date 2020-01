FIA Motorsport Games: Circuito Paul Ricard será palco da segunda edição

O palco para a segunda edição dos FIA Motorsport Games já foi escolhido. Marselha e o circuito Paul Ricard receberão as máquinas e pilotos que estarão em prova.

O primeiro evento, com a organização da SRO foi recebido em Roma, com o circuito de Vallelunga a ser o palco da ação.

O evento deste ano incluirá as mesmas seis categorias da primeira edição, além de outras que a FIA disse que serão reveladas ainda este ano antes da competição de 23 a 25 de outubro.

“Estou muito satisfeito que, após o sucesso da edição inaugural, o conceito dos FIA Motorsport Games continue a crescer na medida que o evento se move para o prestigiado Circuito Paul Ricard”, disse o presidente da FIA, Jean Todt. “Esta é uma indicação clara de que essa abordagem única ao automobilismo se revelou correta e que o futuro é brilhante. Sinto-me confiante de que a edição de 2020 continuará a reunir tanto os fãs do desporto a motor quanto as pessoas com uma apreciação geral do desporto internacional. Ao mesmo tempo, estou ansioso para ver ainda mais federações nacionais aderindo ao espírito patriótico do desporto.”

O CEO da SRO, Stephane Ratel, acrescentou: “A edição inaugural dos FIA Motorsport Games superaram todas as expectativas, por isso estou feliz por podermos confirmar a localização e as datas da edição deste ano. Marselha é uma cidade gloriosa em uma região espetacular da França e sei que será o palco ideal para o segundo evento. O mesmo pode ser dito do Circuit Paul Ricard, que é um local de corrida de classe mundial, com excelentes instalações. Nosso foco agora é tornar os FIA Motorsport Games de 2020 num sucesso ainda maior do que a edição inaugural. Com o local definido e novas disciplinas a serem anunciadas, acredito que estamos a caminho de conseguir isso”.