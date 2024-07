Hungria F2 /F3: Resultados das qualificações

Paul Aron assegurou a pole position na qualificação para a F2 em Budapeste, batendo por pouco Enzo Fittipaldi numa sessão renhida. Aron, da Hitech Pulse-Eight, registou uma volta em 1m 30,028s, superando Fittipaldi por 0,069s. Isack Hadjar ficou em terceiro, enquanto Gabriel Bortoleto, apoiado pela McLaren, que foi inicialmente o mais rápido, acabou em quarto. Victor Martins e Dennis Hauger classificaram-se em quinto e sexto, respetivamente.

Andrea Kimi Antonelli, um dos candidatos à vaga Mercedes na F1, recuperou de um erro inicial para terminar em sétimo, com Zane Maloney, Kush Maini e Richard Verschoor a completarem os dez primeiros. Verschoor vai largar na pole da grelha de partida para a Sprint Race de sábado.

Na F3, Laurens van Hoepen garantiu a sua primeira pole position, com o registo de 1m 33,935s, antes de um acidente de Luke Browning ter provocado bandeiras vermelhas, terminando a sessão mais cedo. O colega de equipa da ART Grand Prix, Nikola Tsolov, terminou em segundo.

Antes disso, a AIX Racing chegou a liderar a sessão com Joshua Dufek, mas Noel Leon, da Van Amersfoort Racing, ocupou brevemente a primeira posição. Leonardo Fornaroli, da Trident, foi provisoriamente o mais rápido no final da sessão, mas acabou em terceiro, atrás da dupla da ART. Leon, Santiago Ramos e Dufek completaram os seis primeiros.

O acidente de Browning deixou-o em sétimo, seguido por Sami Meguetounif em oitavo. Tim Tramnitz e Christian Mansell completaram a lista dos dez primeiros. O líder do campeonato Gabriele Mini não conseguiu completar a sua última volta, o que o colocou em 15º lugar.

