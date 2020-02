FIA não atribui causa específica ao acidente de Anthoine Hubert

A FIA já concluiu a investigação ao acidente na corrida de Fórmula 2, que sucedeu no dia 31 de agosto de 2019 e que vitimou o piloto francês Anthoine Hubert. Num comunicado divulgado no seu site, a FIA não atribui uma causa específica.

CLIQUE AQUI PARA LER O RELATÓRIO COMPLETO DA FIA

A investigação incluiu entrevistas com os envolvidos, inspeção das provas físicas, análise de material de vídeo disponível e análise dos dados da equipa registados no Data Logger e no Accident Data Recorder. Esta investigação focou-se nos quatro carros envolvidos: o #19 de Anthoine Hubert, o #12 de Juan Manuel Correa, o #20 de Giuliano Alesi e o #21 de Ralph Boschung.

A investigação foi feita pelo FIA Research Working Group , liderados pelo Professor Gérard Saillant. Por fim, foi aprovada pela Comissão de Segurança da FIA, liderada por Sir Patrick Head e apresentada ao Conselho Mundial do Desporto Automóvel.

Desta investigação podem-se retirar as seguintes conclusões: