F2: Chasing the Dream

Enquanto esperamos pacientemente pela nova serie do Drive to Survive, chega-nos um documentário sobre a F2.

O documentário está disponível na F1TV, para quem tiver acesso aos conteúdos, e retrata a época 2019 dos principais intervenientes. As lutas em pista, as reacções, as emoções… Tudo mostrado de forma simples e sem grandes floreados. O ano dos jovens da F2 que dão tudo em busca do sonho de chegar à F1 e que este ano tiveram de enfrentar a perda de Anthoine Hubert, o momento mais marcante do ano.