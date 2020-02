ELMS: 40 inscritos para a época 2020

O ELMS prepara-se para mais uma grande época, com 40 carros inscritos para a temporada 2020.

Serão 18 LMP2, 13 LMP3 e 9 GTE em pista nas seis jornadas do europeu de resistência. Chegou a ser noticiado a possibilidade do grid dos LMP2 ficar com 20 carros, mas manteve-se nos 18 que vimos em 2019. Um excelente número que garante grandes corridas. A IDEC é a campeã em título mas terá de lutar muito para defender-se da forte concorrência.

Do lado das cores portuguesas teremos dois carros da Algarve Pro Racing e a United Autosports inscreveu dois carros também, com Filipe Albuquerque a ser o companheiro de equipa de Phill Hanson.

Nos LMP3 teremos as estreias do Ligier JS P320 e do Duqueine M30-D08 as duas novas máquinas em competição nesta categoria. Em LMGTE teremos apenas dois Porsches contra uma armada de sete Ferraris.

Lista de Inscritos AQUI