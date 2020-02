DTM: Jonathan Aberdein completa alinhamento da BMW

O sul africano Jonathan Aberdein irá ocupar o lugar deixado vago por Bruno Spengler na BMW, competindo pela marca alemã no DTM.

O piloto tinha ligação com a Audi, mas apenas como piloto de reserva, quer na Fórmula E, quer no DTM, onde deveria substituir Robin Frijns em Norisring devido à sobreposição com a prova de Nova Iorque da Fórmula E.

A juntar a esta adição temos a troca de Joel Eriksson por Lucas Auer, vindo da Mercedes. O resto do alinhamento fica completo com Timo Glock, Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Marco Wittmann.

“A BMW deu-me uma oportunidade incrível de me tornar um piloto de fábrica da BMW em 2020 e estou muito agradecido por isso”, disse Aberdein. “Estou muito contente por participar nesta temporada do DTM, e pretendo aproveitar meu forte ano de estreia em 2019. Estou ansioso para enfrentar este desafio com a BMW.”

O diretor do BMW Group Motorsport, Jens Marquardt, acrescentou: “Estou muito satisfeito por termos concedido a última vaga a um jovem piloto de corrida tão promissor e extremamente talentoso como Jonathan Aberdein.“

“Ele demonstrou o seu potencial na última temporada, quando desafiou repetidamente seus colegas pilotos de fábrica levando a melhor frequentemente. Estou confiante de que ele será um ótimo complemento para a nossa formação de pilotos. De modo geral, com nossos dois novatos Jonathan Aberdein e Lucas Auer e os nossos quatro pilotos já estabelecidos, reunimos uma equipa excelente”.