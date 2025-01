CPV: Os números dos vencedores

A elevada competitividade e equilíbrio mede-se em larga medida pelo número de vencedores ao longo do ano. Nos 6 eventos que compuseram a temporada – que compreende o Iberian Supercars, o Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Jarama RACE – foram 8 os vencedores à geral diferentes, com a César Machado e Jan Durán (Toyota GR Supra GT4 – Speedy Motorsport), com 4 vitórias, na liderança, justificando, assim a conquista dos títulos de GT nas três competições.

Guillermo Aso e Filip Vava (Mercedes AMG GT4 – NM Racing Team) venceram 2 corridas ao longo da temporada, ao passo que os triunfos de Borja Hormigos e Héctor Hernández – BMW M4 GT4 (F82) – logo na segunda prova do ano, e de Daniel Teixeira (Hyundai Elantra N TCR – JT59 Racing Team), na segunda corrida da primeira visita ao Estoril, foram as grandes surpresas do ano.

Alba Cano / Andy Cantú (Mercedes AMG – NM Racing Team), Bernardo Sousa / Carlos Vieira (Toyota GR – Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal), Manuel Gião / Mathieu Martins (Aston Martin Vantage AMR GT4 – Racar Motorsport) e Gonçalo Fernandes / Francisco Mora (Porsche 718 Cayman GT4) conquistaram uma vitória cada.

Numa temporada que foi extremamente competitiva não foram muitos os pilotos que exerceram um domínio avassalador sobre a concorrência, mas houve alguns que se destacaram pelo número de triunfos conquistados.

Daniel Teixeira esteve imparável na categoria geral de Turismos com 8 triunfos, caminhando dessa forma para os títulos do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade.

Rui Miritta esteve também em excelente nível na GTC, assegurando 6 subidas ao degrau mais alto do pódio em 12 possíveis, duas com a ajuda de Tiago Gonçalves, terminando a época com os cetros das competições ibérica, portuguesa e o do Supercars Jarama Race.

Na GT4, César Machado e Jan Durán, com 4 sucessos, foram quem mais vezes provou o sabor do sucesso, justificando o sucesso nas três competições.