CPV, Ni Amorim: “São destes carros que o público de Vila Real espera e gosta” | AutoSport

O Presidente da FPAK esteve em Jarama, no arranque do campeonato, onde reuniu com os promotores e dialogou com os pilotos e outros intervenientes. Depois do arranque da época ter sido adiado, Jarama recebeu a primeira jornada do CPV. Agora com os GT4 e os TCR como foco, os novos promotores querem dar um novo impulso ao campeonato nacional e Ni Amorim esteve em Jarama para ver ao vivo como começou a época.

“Como já referi anteriormente, é importante consolidar o Campeonato de Portugal de Velocidade ao longo da época, porque se atualmente temos um número significativo de GT4, vejo ainda oportunidade para duas portas de entrada de mais pilotos: primeiro, na classe GTC e depois na TCR. Esta é a análise que faço”, palavras de Ni Amorim. Tinha manifestado a intenção de falar com os pilotos e reunir com os promotores, no sentido de fazer um ponto da situação neste arranque da temporada, daí esta minha presença em Jarama. O Campeonato tem um excelente leque de pilotos, o que lhe confere mérito e credibilidade, e quanto maior for esse número, melhor. Na minha opinião, há lugar para todos e todos são importantes, ainda que os nomes sonantes atraiam a Comunicação Social”.

A próxima prova do CPV será no mítico circuito de Vila Real e Ni Amorim acredita que os espetadores vão gostar de ver naquela pista urbana “máquinas” como os McLaren 570S GT4, o Audi R8 LMS, os Porsche 911 Cup e os diferentes TCR, entre outros:

“Estes carros, GT e TCR, em Vila Real são dos que o público espera e gosta e as duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade serão, certamente, um fator de interesse para enriquecer o programa de 2 e 3 de julho próximos. Do meu ponto de vista, e como ex-piloto, GT e TCR são as duas categorias que fazem mais sentido numa grelha conjunta. Quanto ao futuro, prefiro ser cauteloso, porque há muitos anos que não temos em Portugal bons campeonatos de velocidade e, por isso, há que aguardar pelo final da época para fazer o balanço, oxalá com motivos para ficarmos satisfeitos”.

“Vejo os pilotos com muita vontade de correr e, aliás, em todas as modalidades automobilísticas sob a égide da FPAK verificam-se lista de inscritos a bater recordes em termos de números e isso tem a ver, também, com os condicionalismos ditados pela pandemia nos dois anos anteriores. Este último fim de semana, por exemplo, na terceira prova do Campeonato Nacional de Karting, em Portimão, inscreveram-se 92 pilotos, o que é excelente. Esperemos que não venham a surgir surpresas, atendendo à situação de alguma instabilidade que o mundo vive, resultante da guerra na Ucrânia”.