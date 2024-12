CPV Estoril, Gonçalo Fernandes: Começo entusiasmante

O jovem piloto Gonçalo Fernandes iniciou-se recentemente na competição, mas já tem dado nas vistas. No Estoril conseguiu a sua primeira vitória, mas a ambição passa por fazer mais e melhor.

Fernandes iniciou a sua carreira nos ralis, com bons resultados, mas fez a muito desejada mudança para a velocidade já em 2023, estrando-se na Porsche Sprint Challenge Ibérica. Em 2024, apostou na competição com chancela da Porsche a tempo inteiro, onde tem dado nas vistas. Ao seu lado neste percurso na velocidade tem tido Francisco Mora, que assumiu o papel de driver coach de Gonçalo Fernandes. Mora e Fernandes fizeram dupla nas duas útlimas jornadas do CPV com bons resultados. No fim de festa no Estoril, o jovem piloto estava feliz com a sua prestação: