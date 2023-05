ANPAC, Estoril: Os resultados dos treinos cronometrados | AutoSport

O Estoril recebe este fim de semana o ANPAC & Friends Racing Meeting, segunda ronda dos campeonatos de Portugal de Clássicos, 1300, Legends e Super Legends. Os treinos cronometrados ficaram concluídos no início da tarde.

No CPVSL, se no treino livre foi Francisco Gonçalves (Lotus Elise) a fazer o melhor tempo (1:57.770), nos treinos cronometrados foi a dupla Marco Osório / Marcos Oliveira (Westfield) a fazer o melhor tempo (1:52.052) assegurando a pole à geral e na categoria Super Extra. O melhor tempo em Super Trophy foi para a dupla Telmo Nunes / António Duarte (Renault Clio RS 2). Em Super Turismo, o melhor tempo ficou para Rui Gonçalves (Honda Civic Type R).

Nos CPVL foi Paulo Sousa (BMW E36 M3) a fazer o melhor tempo à geral no treino livre e no treino cronometrado (1:53.013), ficando com a pole nos L99. Luís Liberal e Francisco Freitas (BMW M3 E30) foram os mais rápidos em L90, José Almeida (Honda Integra Type R) foi o mais rápido nos Legends 2000 e Ricardo Diniz (Honda Civic EK4) foi o mais rápido nos Legends 1600.

Nos CPV1300, domínio para Luís Alegria (Datsun 1200) que foi o mais rápido nos treinos livres e à geral do treino cronometrado (2:02.514) ficando com a pole e com o melhor tempo nos H75. Luís Mendes (Citroen AX Sport) foi o mais rápido nos Legends e a dupla Paulo Azevedo /N. Dias ficou com o melhor registo no Desafio ANPAC. José Moreira foi o mais rápido em H71.

No CPVC, João Novo (Ford Escort RS 1600) foi o mais rápido no treino livre, mas na qualificação, João Macedo Silva impôs o seu Porsche 911 RSR (1:52.512), deixando João Novo a larga distância. Macedo Silva foi o mais rápido à geral e nos H75, com Novo a ser o mais rápido nos Gr. 5. Aníbal Rolo / Fernando Gaspar foram os mais rápidos em H71 e Pedro Poças foi o único representante nos H81 e Ricardo Pereira foi o mais rápido no Gr.1.

