Algarve Classic Festival, CPVC: Final dramático dá a vitória a Joaquim Jorge | AutoSport

Candidata a melhor corrida do fim de semana, a corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos deu-nos um pouco de tudo. O vencedor acabou por ser surpreendente depois de grandes lutas em pista.

O arranque foi espetacular, com Carlos Vieira (Ford Escort Mk1) a surpreender João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) e a passar por fora na curva dois, assumindo a liderança da prova. Mas pouco depois Rui Costa (Ford Escort RS 1600) apareceu parado em pista na curva da Torre VIP, uma situação com potencial para motivar a entrada do Safety Car. Na corrida, a luta na frente intensificava-se e Macedo Silva usou a potência do seu Porsche para regressar à liderança e passar Vieira, com Joaquim Jorge (Ford Escort RS1600) por perto. O Safety Car foi chamado à pista para a remoção do Escort de Rui Costa. Ainda com o Safety Car em pista, Carlos Vieira caiu na classificação até ao sétimo lugar. Vieira regressou ao segundo lugar, passando carros com bandeiras amarelas que seguiam no comboio do Safety Car. Foi mostrada a bandeira vermelha, ainda com o carro de Rui Costa parado em pista. O pelotão entrou na via das boxes e instalou-se no fim da mesma, aguardando o recomeço da prova.

Depois de alguns minutos, os carros regressaram à pista para um arranque sob Safety Car, para os últimos 11 minutos de prova. Macedo Silva surpreendeu e conseguiu uma margem saudável para Vieira, que ficou pressionado por Joaquim Jorge, com este trio a afastar-se de Rui Alves (Ford Escort RS1600), sob pressão de João Cruz (Ford Escort RS 1600). Vieira conseguiu voltar a aproximar-se de Macedo Silva, mas não o suficiente para incomodar o piloto do Porsche. Na volta seguinte, a mais-valia do 911 RSR tornou-se clara, afastando-se definitivamente de Vieira e Joaquim Jorge. Atrás, a luta era intensa com João Cruz a passar Rui Alves com António Soares (Ford Escort RS 1600) também por perto.

A luta pelo segundo lugar aqueceu ainda mais e na volta 8, Joaquim Jorge passou Vieira na reta da meta, numa luta que se prolongou. Também Rui Alves regressou ao quarto lugar, passando João Cruz.

Carlos Vieira regressou brevemente ao segundo posto, mas a velocidade de ponta do Escort de Joaquim Jorge permitiu nova troca na segunda posição. A luta entre os dois pilotos era espetacular e Vieira regressou ao segundo posto pouco depois. Vieira e Jorge faziam várias curvas lado a lado, mas era novamente na curva 9 que Vieira levava a melhor.

Mas estava reservado um final dramático. O Porsche de Macedo Silva cedeu na última volta. O piloto tentou levar o carro para a linha de meta, mas os Escorts de Joaquim Jorge e Carlos Vieira passaram o Porsche mesmo em cima da linha de meta. Joaquim Jorge levou a melhor e venceu, com Vieira a ficar a 0.081 seg. Uma corrida espetacular com incerteza e um vencedor surpreendente. Na luta pelo quarto da geral, mais drama, com Rui Alves a ficar em quarto e João Cruz a aparecer parado em pista com um problema no seu Escort. O quinto da geral ficou assim entregue a António Soares.

Joaquim Jorge venceu em H75 e Carlos Vieira venceu no Grupo 5. Ricardo Pereira foi o vencedor do Grupo 1 (Ford Escort RS 2000) e Pedro Poças (Porsche 924) venceu nos H81.

