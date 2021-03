Pedro Salvador: “O caminho do sucesso, quanto mais direto, mais duro”

O trabalho com os pilotos é feito de forma especifica e detalhada, olhando sempre às necessidades e expetativas de cada um:

“Há um detalhe fundamental que é entender as pessoas, como elas funcionam e que canal de informação temos de encontrar com cada um deles. Há também a questão das expetativas e objetivos que os pilotos têm. Há uma serie de questões na comunicação, que é preciso entender. É preciso entender a sensibilidade de quem está do outro lado. O caminho do sucesso, quanto mais direto, mais duro. A comunicação quanto mais direta, mais dura e há pessoas que não estão preparadas para isso. Os elogios são poucos e as criticas construtivas são abundantes. A abordagem é diferente a cada situação. Mas com a determinação e a postura certa, vão superar os desafios, vão-se divertir, uns pelo lado da competição outros pela lado da diversão pura. “

“Procuramos ajudar na preparação, descrição das voltas, analise das voltas, descrição da pista, qual a abordagem certa à pista e às situações de corridas e afins. Temos sempre gente dedicada, eu incluído, na análise dos vídeos e dos poucos dados que temos, onde podemos entender o que estão a fazer de errado e o que podem melhorar.”