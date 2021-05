BENOLI leva Troféu C1 à Rampa da Serra da Estrela | AutoSport

A BENOLI, empresa com uma longa tradição e experiência no setor da moda em Portugal, Europa e mundialmente, fez um convite de última hora irresistível à organização do Troféu C1 para que os irreverentes C1 estejam presentes na Rampa da Serra da Estrela, nos dias 29 e 30 de Maio.

Apesar de ser uma prova extra não pontuável, as equipas que respondam afirmativo a este desafio vão ter direito a prémios aliciantes. Quem terminar no lugar mais alto do pódio, recebe a inscrição gratuita para a última prova do Troféu C1, a disputar no Circuito de Braga. O 2º classificado terá 50% de desconto e o 3º classificado 25%, sobre a mesma inscrição.

Tendo em conta que o Troféu C1 é uma competição destinada a equipas e a montanha é uma modalidade individual, foi necessária perícia por parte do CAMI, clube organizador, na criação de uma solução que seja atrativa.

Posto isto, existem duas opções de participação: 2 ou 4 pilotos. Os elementos das formações que optem por alinhar com 2 pilotos, disputam duas subidas de treinos e duas subidas de prova, divididas em igual número por sábado e domingo. Nas formações compostas por 4 pilotos, cada um, terá direito a uma subida de treinos e a outra subida de prova.



“A verdade é que nunca esteve nos nossos planos levar o Troféu C1 até às provas de Montanha mas foi impossível rejeitar este desafio fantástico da BENOLI. A lista de prémios que conseguimos ter é incrível! Os 3 melhores classificados vão ter retorno direto nos seus orçamentos. Ficamos também bastante contentes porque, desta forma, é possível minimizar a espera até à próxima prova que é só em Agosto no Autódromo Internacional do Algarve” explicou André Marques da Motor Sponsor.

De referir que devido às suas características únicas, a Rampa da Serra da Estrela pertenceu durante vários anos ao calendário do Europeu de Montanha. O arranque para os 5.240m de percurso é feito aos 846m de altura e a chegada já se faz aos 1300m de altitude. É sem dúvida um traçado desafiante com uma beleza única.