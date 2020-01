Carrera M80: A nova competição espanhola de clássicos dos anos 80

A competição Carrera M80 vai ser uma realidade em 2020. Depois de experiências em 2015 e 2018, a competição que reúne carros clássicos até ao ano de 1990, vai ser constituída por três provas, disputadas em Espanha.

A competição começa no dia 29 de fevereiro em Valência, no Racing Legends. Depois passa por Jarama, no Jarama Classic (23 e 24 de maio) e acaba em Jerez de la Frontera, no Jerez la Leyenda, nos dias 17 e 18 de outubro.

As provas serão disputadas num formato de “semi-resistência”, com duas corridas de 40 minutos e uma paragem para troca de piloto, de forma a haver a possibilidade de participarem dois pilotos no mesmo veículo.

As viaturas admitidas devem estar preparadas segundo as regras internacionais do anexo K, publicado pela FIA. Já as categorias definidas para a competição M80 são as seguintes:

Categoria Grupo 2 (GR2)

Categoria para viaturas Turismo até 1982, de acordo com homologações FIA até (31/12/1982) e documentação FIA ou passaporte Nacional.

Exemplos: BMW 323i, Ford Capri, Ford Escort MK2, Rover 3500 SD1, VW Golf GTI MK1, BMW 635 (gr2)

Categoria Turismos até 1400cc (T1400)

Categoria para viaturas Turismo até 1994 em grupo 2, A ou N inferior a 1400cc, de acordo com homologações FIA até (31/12/1994).

Exemplos: Toyota Starlet, Citroen Ax, Renault 5, etc.

Categoria Grupo 1 e Grupo N (GR1/N)

Categoria para viaturas Turismo até 1993 e viaturas homologadas para o Group 1 Portugal até (31/12/1993).

Exemplos: VW Golf MK1, Datsun 1200, Ford Escort RS2000, etc.



Categoria Turismos até 2000cc (T2000)

Categoria para viaturas Turismo até 1994 até 2000cc Grupo A, N ou com especificação de troféu de acordo com homologações FIA até (31/12/1994).

Exemplos: VW Golf MK2, Mk3, Honda Civic, Peugeot 205 GTI.

Categoria Turismos superior a 2000cc (TMAX)

Categoria para viaturas Turismo até 1990 com cilindrada superior a 2000cc e com homologação em Grupo A, N ou com especificação de troféu de acordo com homologações FIA até (31/12/1990).

Exemplos: Rover Vitesse, BMW 635 CSL, Ford Sierra Cosworth, BMW E30 M3.

Categoria GT Troféu(GTCOPA)

Categoria para viaturas Grande Turismo Pré-1993 GT com especificações de troféu.

Exemplos: Porsche 944 Cup, Porsche 964 Cup, Porsche 968 CS Cup, Ferrari 348 Challenge, Ventury Trophy.

Categoria H-INV

Viaturas não pertencentes a nenhuma das categorias acima mencionadas, ou que as características da mesma não estejam de acordo com o Passaporte Técnico, Ficha de Homologação ou documentos de circulação do modelo. Certa viatura pode ser considerada elegível para participar na prova se a comissão organizadora considerar que a mesma beneficiará a generalidade dos concorrentes, o espetáculo e a organização.

“Existiram muitos pedidos por parte de pilotos para uma competição assim. São pilotos que têm automóveis clássicos, mas que não conseguem correr no Iberian Historic Endurance.” – começou por dizer Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, empresa responsável pela organização desta competição.

“A ideia é oferecer uma competição para turismos ‘mais modernos’, mas com o mesmo espírito da Historic Endurance. Dentro do leque de automóveis aceites, também estão os carros com especificação de Troféu e não Group A, uma vez que esta foi uma época de ‘explosão’ dos Troféus.” – afirmou Ferrão.

“Dada a enorme popularidade do Troféu Porsche 968 Espanhol nestas época, também iremos aceitar esses carros na nossa competição.” – finalizou Diogo Ferrão