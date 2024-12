Carrera 80: Calendário alargado para 2025

A competição Carrera 80, para carros de Turismo e GT fabricados entre 1976 e 1994, expandirá o seu calendário em 2025 com cinco eventos — três na Espanha e dois em Portugal. A temporada começa em maio no Circuito de Velocidade de Monteblanco, uma estreia para muitos participantes.

O calendário inclui ainda o retorno ao Jarama Classic e a estreia no Circuito Ricardo Tormo em Valência. As etapas portuguesas ocorrerão no Autódromo Internacional do Algarve, no Algarve Classic Festival, e no Autódromo do Estoril, no Estoril Endurance Festival.

Mantendo a filosofia dos “3 C” (No Crashing, No Cheating, No Complaining), cada evento contará com duas corridas de 40 minutos e uma paragem obrigatória nas boxes. As corridas de domingo serão transmitidas em live streaming. Em 2025, os pneus slick serão permitidos, mas com restrições para equilibrar o desempenho com quem usar pneus radiais.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, a temporada de 2025 será marcada por uma “aposta num calendário alargado. Este crescimento surge em sintonia com o aumento do interesse pela competição, prevendo-se que os novos participantes conduzam carros que recordam os anos dourados dos carros de Turismo e o início do renascimento dos GT. Relativamente às regras específicas da competição, passámos a permitir o uso de pneus slick. Isto significa que as equipas poderão utilizar pneus slick, mas com uma paragem extra (durante a troca de piloto e com apenas um conjunto novo a cada dois eventos). A decisão de termos permitido os slicks no Estoril foi importante para validar que estamos no caminho certo, com a grelha a atingir os 20 inscritos.”

Antes do arranque da temporada, no fim de semana de 21 e 22 de março, o Autódromo do Estoril vai ser palco de mais uma edição do “Exclusive Test Day”. Este é o momento crucial para pilotos e equipas afinarem os seus carros e se prepararem para a competição que começa no mês seguinte.

Calendário de 2025

21/22 março – Exclusive Test Day – Autódromo do Estoril 🇵🇹

16/17 maio – Monteblanco – Circuito de Monteblanco 🇪🇸

14/15 junho – Jarama Classic – Circuito de Madrid Jarama RACE 🇪🇸

13/14 setembro – Valência – Circuito Ricardo Tormo 🇪🇸

25/26 outubro – Algarve Classic Festival – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

29/30 novembro – Estoril Endurance Festival – Autódromo do Estoril 🇵🇹