C1 Eurocup: Conhecidos os calendários

Os pequenos C1 continuam a proporcionar excelentes corridas e competição a preços controlados. Uma fórmula que fez sucesso desde o arranque das competições com estes pequenos carros, abrindo a porta da competição automóvel a jovens pilotos que dão os primeiros passos, ou apenas aficionados que pretendem viver a sua paixão.

Em 2025 a C1 Eurocup terá cinco fins de semana em formato sprint e dois fins de semana em formato endurance. Começando pelo calendário da Sprint, o ano começa no Estoril (12-13 de abril), seguindo-se uma visita ao Circuito de Monteblanco, Espanha (24-25 maio). Um dos pontos altos será a passagem pelo Circuito de Vila Real de 4-6 de julho, com regresso ao Estoril marcado para 20-21 de setembro. O ano termina em Portimão de 24 a 26 de outubro.

A estrutura dos fins de semana sprint contará com treinos livres (20/25 minutos), treinos cronometrados (20/25 minutos) e duas corridas de 25 minutos. Para quem já tenha um C1 preparado para o troféu, o custo de inscrição é de 585€. Para quem preferir uma modalidade Arrive and Drive, o preço por prova é de 2.250€, 10 mil para a época toda, para equipas de um a dois pilotos.

Nas provas sprint teremos quatro classes: Pro (pilotos com palmarés – títulos, vitórias, pódios, voltas mais rápidas – em provas / eventos nacionais ou internacionais. Nos AM no mínimo metade dos pilotos não pode ter palmarés. Nos Gen1, só poderão correr os C1 de primeira geração e nos C1 New estarão equipas que têm no máximo 2 corridas de velocidade feitas antes do início da época 2025.

O calendário das corridas de endurance conta com duas provas: primeira no Estoril, com 6h de corrida, de 10 a 11 de maio. A prova rainha, as 24h de Portimão, acontecerá de 5 a 7 de dezembro. O preço de inscrição para a prova do Estoril para quem já tiver carro é de 1.750€ e a de Portimão custará 5000€. Para quem quiser optar pela modalidade Arrive and Drive, 4.000€ para o Estoril, 9.500€ para Portimão, 12.500€ para as duas provas. As equipas serão de 2 a 6 pilotos no Estoril e 3 a 8 pilotos em Portimão.

Nas classes teremos os Pro, os AM, mas desta vez 70% da equipa não poderá ter palmarés, os Gen1, os C1 New e os BE/UK/DK, para equipas estrangeiras.