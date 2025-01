24h de Daytona: Principais mudanças em 2025

Um ano é muito tempo no desporto motorizado e há algumas mudanças a serem destacadas para esta edição das 24h de Daytona.

Uma das mudanças mais notadas, e que afeta diretamente uma das estrelas portuguesas que irá estar em pista, é o regresso da Wayne Taylor Racing à Cadillac. Depois de quatro temporadas com o Acura ARX-05 e o ARX-06, a equipa americana volta a ter Cadillacs, à imagem do que sucedeu de 2017 a 2020, com quatro épocas de grande sucesso. Isto significa que os Acura ficaram entregues à Meyer Shank Racing, que volta a merecer a confiança da Acura depois do escândalo de 2023, em que a equipa correu abaixo do limite de pressões estabelecido pela Michelin e, além disso, tinha manipulado os seus dados de pressão dos pneus.

#40: Cadillac Wayne Taylor Racing, Cadillac V-Series.R, GTP: Jordan Taylor, Louis Deletraz, Alex Lynn, Kamui Kobayashi

Nova chicane não agrada

Em pista, uma mudança desagrada os pilotos e equipas. Os pilotos do IMSA manifestaram a sua preocupação relativamente às alterações introduzidas na chicane Le Mans (antigamente conhecida como a Bus Stop), na Daytona International Speedway. As modificações incluem corretores mais altos e triângulos de pavimento, semelhantes a outras pistas de estrada da NASCAR. Os pilotos temem que a nova configuração possa danificar os carros e alterar a dinâmica das corridas.

Louis Deletraz, da Wayne Taylor Racing, referiu que as alterações tornam a chicane mais lenta, mais dura e mais difícil de abordar à noite devido à visibilidade reduzida. Filipe Albuquerque criticou o desenho das curvas, afirmando que não têm fluidez e podem danificar os carros, especialmente na classe GTP. Pilotos de GT como Danny Formal lamentaram a perda do desafio de alta velocidade da curva, com as bermas mais altas a aumentarem o risco de danos no difusor.

O atual campeão da GTP, Dane Cameron, previu que as alterações limitariam as corridas lado a lado, obrigando a uma navegação em fila única através da chicane. Os pilotos também manifestaram a sua preocupação com a potencial confusão com a aplicação dos limites da pista devido às áreas pavimentadas alargadas. Embora as modificações tenham como objetivo aumentar a segurança, muitos pilotos manifestaram insatisfação com o impacto na estratégia de corrida e no comportamento do veículo.

#64: Ford Multimatic Motorsports, Ford Mustang GT3, GTD PRO: Mike Rockenfeller, Sebastian Priaulx

Tempo mínimo de condução revisto

A IMSA também reviu os seus regulamentos sobre o tempo mínimo de condução para o Campeonato WeatherTech SportsCar de 2025 para resolver problemas causados por bandeiras vermelhas em corridas anteriores. De acordo com as novas regras:

O tempo mínimo de condução será reduzido em 50% se uma bandeira vermelha ocorrer na primeira metade de uma corrida.

Os requisitos de tempo de condução serão efetivamente eliminados se uma bandeira vermelha começar ou terminar durante a segunda metade da corrida.

Nestes casos, os pilotos só precisam de iniciar a corrida ou de atravessar o circuito de cronometragem de saída das boxes para serem classificados. Isto substitui o sistema anterior, que ajustava o tempo mínimo de condução com base na duração da bandeira vermelha.

As alterações têm como objetivo evitar situações como as que se verificaram nos últimos anos em corridas como as Seis Horas de Glen, em que as bandeiras vermelhas fizeram com que os pilotos não cumprissem os requisitos de tempo de condução ajustados, levando a que potenciais vencedores da corrida fossem penalizados. Espera-se que as regras revistas simplifiquem a aplicação e reduzam as penalizações resultantes de interrupções com bandeiras vermelhas.

Fonte: sportscar365.com

#77: AO Racing, Porsche 911 GT3 R (992), GTD PRO: Laurin Heinrich, Klaus Bachler, Alessio Picariello

BoP de duas fases

A IMSA anunciou o Balanço de Desempenho (BoP) para as classes GTP e GT para o Roar Before the Rolex 24, incorporando um novo sistema de duas fases para alinhar melhor o desempenho em diversas plataformas de carros. Este sistema permite um equilíbrio de desempenho mais refinado entre as diferentes plataformas de carros. Este sistema ajusta os níveis de potência em limites de velocidade específicos, inicialmente fixados em 230 km/h para os GTP e 190 km/h para os GTD Pro/GTD durante o Roar Before the Rolex 24, sendo provável que os limites variem consoante a pista. Os principais detalhes incluem:

Classe GTP

Os ajustes de potência são efetuados nos limites de velocidade de 230 km/h e 240 km/h.

O Cadillac V-Series.R é o único automóvel GTP a ganhar potência (+8,3%) acima dos 240 km/h., compensando a sua potência de base inferior de 480 kW.

Outros protótipos, como o Porsche 963 e o Acura ARX-06, têm pequenos ou nenhuns aumentos de potência acima destas velocidades.

Os pesos mínimos variam entre 1030 kg (BMW, Lamborghini) e 1060 kg (Cadillac, Acura).

Classes GT (GTD e GTD Pro)

A potência é agora medida como uma percentagem da potência máxima declarada, utilizando novos sensores de binário.

Os limites de velocidade são fixados em 190 km/h e 200 km/h.

Carros como o Porsche 911 GT3 R mantêm 100% da potência abaixo de 190 km/h, mas reduzem ligeiramente a potência acima de 200 km/h , enquanto outros, como o Mercedes-AMG GT3 Evo, ganham potência a velocidades mais elevadas.

Os pesos mínimos variam entre 1325 kg (Aston Martin Vantage GT3 Evo, Ford Mustang GT3) e 1398 kg (Lamborghini Huracan GT3 EVO2).

#1: Paul Miller Racing, BMW M4 GT3 EVO, GTD PRO: Madison Snow, Neil Verhagen, Connor De Phillipi, Kelvin van der Linde

Sensores de binário

O Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar de 2025 vai apresentar uma maior competição, particularmente nas classes GT, com a integração de sensores de binário nas categorias GTD Pro e GTD. Esta alteração substitui a anterior utilização de restritores de ar e controlos de potência para regular a potência, uma mudança que gerou alguma controvérsia devido ao aumento dos custos para as equipas. No entanto, a IMSA acredita que o investimento levará a corridas mais equitativas e próximas entre os nove fabricantes de GT3 no campeonato.

Fotos: Brandon Badraoui e Jake Galstad