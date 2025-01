24h Daytona: Acura lidera primeiro treino

Na primeira sessão de treinos para a 63ª edição das 24h de Daytona, a Acura Meyer Shank Racing dominou, com Tom Blomqvist a estabelecer o tempo mais rápido no Acura ARX-06 #60 (1:34,576s), seguido de Nick Yelloly no Acura #93.

A BMW M Team RLL assegurou o terceiro e quarto lugares com Dries Vanthoor com o BMW #24 e Sheldon van der Linde no BMW #25. Felipe Nasr (Porsche #7) e Jack Aitken (Cadillac #31) completaram os seis primeiros. O Cadillac #10 da Wayne Taylor Racing e de Filipe Albuquerque foi oitavo, a mais de 0.8 seg. da referência.

Em LMP2, Mikkel Jensen (TDS Racing #11) liderou a classe, seguido por Malthe Jakobsen do carro da CrowdStrike by APR) e Rasmus Lindh ( United Autosports #22). O carro #43 da Inter Europol de António Félix da Costa foi 10º.

Andrea Caldarelli liderou a GTD PRO no Lamborghini Huracán GT3 EVO2 #9 com o tempo de 1:47,539s, seguido de perto por Mike Rockenfeller (Ford Mustang GT3 “64) e Madison Snow (BMW M4 GT3 EVO #1).

Em GTD, Franck Perera liderou a classe com o Lamborghini Huracán #78 da Forte (1:47,321s), à frente de Trent Hindman (Lamborghini #45) e Harry Tincknell (Ford Mustang GT3 #66).

A qualificação começa hoje às 19:00, 20;00 para a classe GTP e LMP2.