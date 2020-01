12h Bathurst: Prova não está em risco, apesar dos incêndios

A tragédia que assola a Austrália, com os fogos florestais que fustigam a região. tem sido notícia por todo o mundo. No entanto os organizadores das 12h de Bathurst afirmam que, para já, a prova não está em risco.

Sucedem-se as imagens de terror vindas da Austrália, com os fogos florestais a causarem uma devastação nunca antes vista. Apesar desta tragédia, os organizadores da mítica prova de resistência afirmaram que. para já, a prova deverá acontecer no final deste mês, como agendado. Está também a ser preparado uma ação de solidariedade pelos organizadores da prova.

“Os organizadores das 12 horas Bathurst Liqui-Moly podem confirmar que atualmente não há impacto no evento devido aos catastróficos incêndios florestais de New South Wales”, pode ler-se no comunicado. “Como tal, a corrida de resistência internacional da Austrália continuará como planeado entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro deste ano. De momento, não há restrições no acesso à região de Bathurst, a partir de Sydney. O evento está monitorizar a situação diariamente e a trabalhar com o Serviço de Bombeiros de New South Wales, o Governo de NSW e o Conselho Regional de Bathurst, a fim de permanecer a par das condições atuais.”

“Quaisquer mudanças na situação atual serão comunicadas às principais partes interessadas, concorrentes, pessoas com bilhetes e fãs, se necessário. Os organizadores das 12 horas Bathurst juntam-se à comunidade em geral, expressando o nosso apoio às pessoas afetadas nos incêndios durante novembro, dezembro e início de janeiro. Um número significativo de participantes internacionais chegou a perguntar sobre maneiras de apoiar as pessoas afetadas pelos incêndios florestais.

“O evento está a trabalhar em estreita colaboração com nosso parceiro de caridade e principais partes interessadas num esforço coordenado de captação de recursos, com mais detalhes a serem anunciados no devido tempo”.