Filipe Palmeiro: “Foi um Dakar com poucas dunas a sério”

Filipe Palmeiro viveu este ano no Dakar uma aventura diferente. A nova dupla luso-lituana, Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro chegou ao top 10 na etapa 5, mas na sétima etapa, a primeira após o dia de descanso, perderam mais de três horas depois de um grave problema de suspensão. Estavam na luta pelo top 10, mas o azar bateu-lhes à porta, caíram para a 20ª posição da geral. Até aí, tinham sabido fugir de problemas e estavam a ser regulares. Mas com o tempo perdido, as esperanças de uma boa classificação foram-se. Depois da forte queda na geral após a sétima etapa, a dupla ganhou posições quase todos os dias, terminando no 15º lugar. Depois de terem estado em décimo, o sabor foi agridoce. O objetivo apontava para terminar mais à frente, mas o Dakar é isto mesmo: “Depois do Boris (Garafulic) ter decidido não fazer o Dakar muito perto do início da prova e depois de todas as equipas da X-Raid estarem fechadas estive em risco de ficar em casa, mas devido a um problema de saúde do navegador do Benediktas Vanagas surgiu a possibilidade de irmos juntos três ou quatro dias antes da partida da prova. Tivemos que ultrapassar algumas questões contratuais mas foi possível já que se tratava de um piloto que corre de Toyota, mas numa equipa privada” começou por dizer Palmeiro.

“Como se pode calcular, tudo foi novo para mim no final foi uma experiência positiva e serviu para conhecer outro carro. A primeira semana foi mais interessante em termos pistas e navegação, na minha opinião na segunda semana fizemos muitos quilómetros pouco interessantes, com muitos ‘fora de pista’ em linha reta, muito rápidos e por vezes perigosos. Tivemos também poucas dunas a sério e sem grandes dificuldades. Quanto à navegação, penso que foi positiva a entrega dos road books antes das partidas e penso que será sempre assim daqui para a frente. Por fim, sou de opinião que a Arábia Saudita tem um potencial enorme para este tipo de provas mas provavelmente a organização tem que fazer alguns ajustes no traçado”, concluiu.