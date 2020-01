Fernando Alonso: ” O meu Dakar tem que ter experiências, e esta foi uma delas”

A estreia no Dakar de Fernando Alonso não tem sido fácil, já que logo no segundo dia perdeu cerca de 2h30m e com isso caiu para o 48º lugar da geral, ficando desde já sem grandes hipóteses de obter um bom resultado: “A navegação foi perfeita, mas a visibilidade é um pesadelo para mim com tanto pó deixado pelos outros carros, não se pode mesmo chegar perto. Fizemos cerca de cem quilómetros ‘às cegas’, sem ver quase nada e acabámos por bater em algo com um das rodas da frente.

No final do dia, estou feliz por ter chegado ao bivouac e continuar o rali. Esse é o objetivo principal, terminar o meu primeiro Dakar, sem mais problemas. Em termos de ritmo, foi obviamente um dia mau hoje, perdemos muito tempo. Esperamos recuperar nos próximos dias. Fizemos apenas 700 quilómetros, mais ou menos, a prova são 5.000 Km, por isso ainda há um longo caminho a percorrer e estou pronto para desfrutar disso.

É o que eu esperava, gosto ainda mais do que vi em Marrocos. Acho que o ritmo, quando temos visibilidade normal, é um pouco maior do que o que esperávamos, e estou feliz com isso. Mesmo com uma navegação complicada, como a de hoje, o Marc (Coma) estava no lugar certo e perfeito.

Portanto, acho que tivemos uma boa etapa em termos de ‘feeling’, embora mau em termos de resultado, mas é assim mesmo o Dakar. Além da visibilidade, o resto é tudo boa diversão. Há muita amizade. Foi uma experiência. O meu Dakar tem de estar cheio destas experiências, e este meu dia foi uma delas. Ainda faltam dez, e agora nos próximos dias podemos forçar um pouco mais o andamento”, disse Alonso que como já não tem nada a perder em termos de classificação, vai ver até onde pode ir em termos de andamento.