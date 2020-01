Dakar, SSV, Etapa 7: Blade Hildebrand vence, mas Casy Currie é o novo líder

A sétima etapa do Rally Dakar viu o #409 Blade Hildebrand e Francois Cazalet venceram a tirada, conseguindo ficar cerca de 11 minutos à frente do #405 de Casey Currie e Sean Berriman. Terceira posição para a dupla polaca do #419, Aron Domzala e Maciej Marton.

Na geral, o #405 de Casey Currie e Sean Berriman passa para a liderança por troca com Chaleco López e Juan Pablo Latrach Vinagre no #400. A dupla americana tem uma vantagem de trinta minutos para os vencedores da edição de 2019, pois Chaleco López perdeu mais de 53 minutos nesta etapa.

Terceira posição à geral para Sergei Kariakin e Anton Vlasiuk no #411, a mais de 40 minutos dos líderes.

Pedro Bianchi Prata, navegador no #404, terminou a etapa na décima posição. Na geral, segue na quinta posição.

