Dakar: Ricardo e Manuel Porém podem regressar…

Ricardo e Manuel Porém ficaram ontem pelo caminho. Estavam a realizar uma boa etapa, tinham recuperado várias posições depois da etapa difícil do dia anterior, mas infelizmente o diferencial central partiu. Tiveram aguardar para ser rebocados até ao Bivouac e não completaram a etapa, ficando assim fora de prova. Agora, resta esperar pela possibilidade de utilizar o seu ‘Joker’ e regressar às pistas, através do ‘Dakar Experience’, que permite aos concorrentes continuar a sua aventura, mas sem contar para a classificação geral. De qualquer forma, podem sempre aproveitar para ganhar mais experiência e também ficar a conhecer o percurso, já que o Dakar vai ficar cinco anos na Arábia Saudita. A decisão será tomada pela equipa a seu tempo e a regressar, será na 7ª etapa, no domingo, após o dia de descanso, que é amanhã, sábado.