Dakar: Quem é o chinês na frente de Prokop e Alonso?

Quem é o chinês que a meio do Rally Dakar 2020 está classificado na 14ª posição, imediatamente à frente de Martin Prokop (Ford, 15º) e Fernando Alonso (Toyota, 16º).

Chama-se Wei Han, leva Min Liao ao lado e guia um Buggy Geely de duas rodas motrizes, da Geely Auto Shell Lubricant Cooper Tires Team. Em 2019, estreou-se no Dakar tendo acabado na 27º posição.

Depois de melhorar a nível nacional (com uma vitória no Taklimakan Rally em 2016) e a nível internacional (com um segundo lugar no Silk Way Rally em 2019), o chinês de 47 anos continua a ter como sonho disputar o Dakar.

“O Dakar sempre foi o meu sonho. Este ano estivemos bem no Taklimakan Rally, na categoria de duas rodas motrizes. Conseguimos assim testar o carro em condições diferentes, o que certamente ajudará no Dakar. “