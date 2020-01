Dakar: Peterhansel e Fiúza: 2º ao alcance, 1º mais difícil…

Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza subiram do quinto ao terceiro lugar da classificação geral do Dakar da terceira para a quarta etapa e estão neste momento nessa mesma posição – quando falta apenas um dia de prova – a 10m23s do líder, o seu companheiro de equipa na X-Raid, Carlos Sainz.

Nasser al Attiyah é segundo, com menos seis segundos que a dupla luso-francesa.

Depois de um começo mais irregular, as coisas entraram nos eixos e continuam na luta pela vitória a um dia do fim do Dakar, mas chegar ao triunfo não irá ser fácil, pois há dois carros para bater.

As coisas nem sempre correram bem até aqui, e apesar de terem chegado ao terceiro lugar, Peterhansel e Fiúza fizeram uma prova algo irregular, já que a margem que os separou do líder da prova variou ao longo dos dias, ao invés de terem conseguido, consistentemente, reduzi-la.

Depois de terem chegado ao final da etapa 4 a 11m42s, na quinta já estavam a 17m53s. Novo triunfo na sexta etapa permitiu-lhes reduzir para 16m20s a diferença, que aumentou na sétima etapa para 19m13s quando foram mais uma vez terceiros na tirada.

Na etapa 8, um mau dia para os três homens da frente. Apesar do nono lugar, recuperaram terreno para Sainz e colocaram-se apenas a 13m09s.

No dia seguinte, na Etapa 9, novo ataque, que teve bons resultados, já que se colocaram a 6m38s de Sainz e na Etapa 10, o momento-chave (mais do que provável, algo que só amanhã de confirmará). Sainz vence e Attiyah e Peterhansel atrasam-se. Hoje recuperaram tempo significativo, mas já com o espanhol em modo-gestão. Resta saber como termina a luta.