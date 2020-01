Dakar, Pedro Bianchi Prata: “Quarto lugar não foi mau, mas com a perda do Paulo, não consigo estar feliz”

A dupla Conrad Rautenbach/Pedro Bianchi Prata finalizou a sua participação no Dakar 2020 disputado pela primeira vez na Arábia Saudita terminando a última etapa na 7ª posição e mantendo o 4º lugar que ocupavam desde a 8ª etapa. Para Pedro Bianchi Prata este foi o décimo Dakar como participante e o primeiro como navegador. No final da prova Pedro Bianchi Prata salientou que este foi um Dakar duro e difícil, mas desportivamente sem problemas significativos. “Acabou o Dakar. Não tivemos problemas de maior, só uns furos, mas o Dakar é mesmo assim. Chegámos ao fim. O quarto lugar, não foi mau. A segunda semana foi muito, muito complicada. Com a perda do Paulo, não consigo estar feliz, mas saio daqui com o sentimento de missão cumprida e com o meu décimo Dakar terminado enquanto concorrente. Obrigado a todos os que me seguiram, que estiveram por perto e nos ajudaram neste resultado”.