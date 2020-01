Dakar, Paulo Fiúza: “Não tem sido fácil mas estamos na luta”

Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza subiram do quinto ao terceiro lugar da classificação geral do Dakar da terceira para a quarta etapa e estão neste momento a 16m20s do líder, o seu companheiro de equipa na X-Raid, Carlos Sainz. Com um começo mais irregular, as coisas entraram nos eixos e estão na luta pela vitória à entrada da segunda, e provavelmente a mais difícil fase do Dakar. Para Paulo Fiúza, está tudo em aberto na luta pelo triunfo: “A experiência não podia ser melhor, estou a navegar o melhor do mundo. Tenho feito o meu trabalho da melhor maneira, não tem sido fácil mas estamos na luta. Falta uma semana de muita areia e dunas, e vamos tentar tudo por tudo para chegar em primeiro, mas os nossos adversários estão muito fortes, vamos ver o que acontece”, disse Fiúza ao AutoSport.