Dakar, Nasser Al-Attiyah: “Vamos comparar os dados entre os Mini e os Toyota”

Nasser Al-Attiyah acho que as regulamentações atuais da Rally Dakar não são ‘justas’ para com os veículos 4×4 e espera que a organização esteja atenta a isso em 2021.

Perguntado pelo motorsport.com, se tinha gostado da luta entre ele, Sainz e Peterhansel, Al-Attiyah disse que sim, mas que gostaria de ver os seus rivais em carros 4×4:

“Esta Hilux é a melhor evolução. Mas, temos diferenças, que apesar de mínimas, são um problema. Sendo honesto, não quero dizer coisas más sobre os regulamentos, mas estes não foram justos entre os Buggy e os 4×4. No próximo mês vamos comparar os dados entre os Mini e os Toyota.”

“Vou aproveitar mais a luta quando vir o Carlos e a Stephane a pilotar um 4×4 e não Buggy. Mas, foi uma grande batalha. Parabéns ao Carlos e ao Stephane e parabéns a mim.

“Foi um grande Dakar e estou contente por participar aqui na Arábia Saudita. Acho que agora as pessoas saem daqui com uma opinião diferente do país.”