Dakar, Nasser Al-Attiyah: “Em 2021 volto para vencer…”

Nasser Al-Attiyah venceu a última especial do Rally Dakar, mas não foi o suficiente para retirar Carlos Sainz da liderança, ficando assim o homem da Toyota na segunda posição à geral, seis minutos atrás de Sainz.

O catari levou a Toyota a mais um pódio e no fim da última especial sentia-se contente com o trabalho realizado, mas deixou um aviso para 2021:

“Estou muito feliz. Fizemos um excelente trabalho para terminar na segunda posição, apesar de dois ou três erros no total. Estou feliz por correr aqui e para o ano vou voltar para vencer. Só preciso de mais um pouco de sorte.”

