Dakar: Ken Block presente através da Extreme E

Ken Block vai estar presente no Rally Dakar através da Extreme E. O americano irá pilotar o Odyssey 21 na última especial da prova.

Ken Block, que já competiu no WRC, no WorldRX e no Rally America, diz que a experiência do Dakar é algo que sempre suscitou interesse.

“O Dakar foi sempre algo que quis experimentar. É uma grande oportunidade para mim estar presente e ver o que torna esta corrida especial. Quero agradecer à Extreme E pelo convite.”