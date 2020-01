Dakar: Ken Block e as primeiras impressões do Extreme E-SUV (vídeo)

Ken Block, piloto americano de ralis, estreou-se a bordo do Extreme E-SUV Odyssey 21 nesta edição do Dakar. O SUV elétrico, que se vai estrear no seu campeonato em 2021, foi convidado pela organização do Rally Dakar para participar no Shakedown e na última especial do Rally.

“Foi a minha primeira vez a pilotar um carro de corridas elétrico. Também é a minha primeira vez na Arábia Saudita e a primeira vez a pilotar no Rally Dakar. Passei a minha carreira toda a pilotar carros com motores a combustão, onde utilizas o pé esquerdo no travão e o turbo para te ajudar nas curvas.”

“Aqui, podes ser muito mais progressivo com o acelerador. Também podes esperar mais um pouco, pois o binário está imediatamente disponível. Mal colocas o pé no acelerador ele sai disparado. Tenho de me conter pois o carro reage depressa e a entrega de potência é imediata.”