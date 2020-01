Dakar, Filipe Palmeiro: Depois da ‘queda’, três posições ganhas

Benediktas Vanagas e Filipe Palmeiro chegaram ao top 10 na etapa 5, mas na sétima, a primeira após o dia de descanso, perderam mais de três horas depois de um grave problema de suspensão.

Estavam na luta pelo top 10, mas o azar bateu-lhes à porta, caíram para a 20º posição da geral.

Para o lituano, o 10º lugar seria um recorde, e apesar do avanço que tinham para quem rodava atrás de si não ser garantia de nada, a verdade é que até ali tinham sabido fugir de problemas e estavam a ser regulares.

Mas com o tempo perdido, as esperanças de uma boa classificação foram-se.

De qualquer forma, Filipe Palmeiro fez o balanço da primeira semana. “Nunca tendo corrido juntos, as duas primeiras etapas foram para nos adaptarmos, pois não houve tempo para fazer shakedown.

Até à etapa 6 correu tudo bem, com alguns contratempos que, pelo menos num dos dias, nos obrigaram a partir atrás de alguns camiões, o que dificultou mais o andamento. Tem sido um Dakar mais de velocidade, com algumas dunas e zonas de pedra muito complicadas. Agora é preparar para mais uma semana, que vai ser interessante, em especial a etapa maratona, que está muito perto do final e que pode alterar a classificação”.

Depois da forte queda na geral após a sétima etapa, a dupla luso-lituana, obteve dois 17º e um 14º lugar, subindo até à 17ª posição da geral