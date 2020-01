Dakar, Etapa 7: Carlos Sainz vence e aumenta vantagem à geral

A sétima etapa do Dakar foi ganha por Carlos Sainz e Lucas Cruz, no Mini Buggy #305. A dupla espanhola ficou na frente de Nasser Al-Attiyah e Matthieu Baumel, na Toyota #300, por 2m12s. Terceira posição para Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza, no Mini Buggy #302 a 2m53s de Sainz e Cruz.

Apesar de Al-Attiyah ter liderado nos dois primeiros WayPoints, Carlos Sainz não quis ficar para trás e depois ao Km321 chegou à liderança, colocando uma diferença de 18s para a Toyota do catari.

Daí até ao fim, Sainz e Cruz foram sempre aumentando a sua vantagem. Assim, na geral, o Mini Buggy #305 continua na liderança, com uma vantagem de dez minutos para Nasser Al-Attiyah e Matthieu Baumel. Peterhansel e Fiúza mantêm a terceira posição, estando a 19m13s dos colegas do Mini Buggy.

Classificações online – CLIQUE AQUI