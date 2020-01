Dakar, Etapa 7: Carlos Sainz dá ‘aviso’ à navegação

Não vai ser fácil a Nasser Al-Attiyah (Toyota) e a Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) desalojarem Carlos Sainz (Mini Buggy) da liderança da classificação do Dakar, já que apesar da sua grande veterania, El Matador continua a dar cartas e hoje lidera a etapa, depois de percorrido mais de metade do percurso. Sainz está 18 segundos na frente de Nasser al Attiyah, com Stéphane Peterhansel a 1m29s.

Depois de começar na quinta posição atrás de Yazeed Al-Rajhi, Mathieu Serradori não tinha percorrido mais de 15 quilómetros antes de ficar ‘encalhado’ no topo de uma duna. O francês perdeu cerca de 22 minutos.

Por esta altura, Nasser Al-Attiyah estava a aproveitar ao máximo as dunas da etapa, onde a sua Toyota Hilux se sai muito bem, e ao Km 106 o piloto do Qatar estava na liderança com uma vantagem de 1m28s’ sobre o espanhol. Por sua vez, Stéphane Peterhansel rodava entre os dois com um atraso de 28 segundos.

O saudita Yasir Seaidan estava a fazer uma bela etapa o mesmo sucedendo com Fernando Alonso naquela que é a sua primeira grande etapa nas dunas. O piloto da Toyota estava apenas um minuto atrás de Nasser Al-Attiyah no km 161. Nesta altura, Nasser Al-Attiyah liderava a especial. A pressão de Stéphane Peterhansel era forte e o francês estava a 22 segundos, enquanto Carlos Sainz estava a cerca de um minuto.

A boa etapa de Yasir Seaidan confirmava-se com o piloto do Mini a assumir a liderança da especial no km 214, nesta altura com uma vantagem de 51 segundos sobre o Nasser Al-Attiyah. Um bom dia também para um Bernhard Ten Brinke, que marcava o terceiro melhor tempo 1m24s atrás do saudita.

Quanto a Ricardo e Manuel Porém (Borgward), estão de regresso ao ativo, em Dakar Expirience. A dupla lusa era 25ª ao Km 52, mas neste momento não há mais registos.

Tempos Online – CLIQUE AQUI