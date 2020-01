Dakar, Etapa 6, SSV: Chaleco López volta à liderança

Nos SSV, a sexta etapa do Rally Dakar foi ganha por G. Farres Guell e Armand Monleon no #401 com uma vantagem de 1m22s para Chaleco López e Juan Pablo Latrach Vinagre no #400. A dupla brasileira, Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, no #402, gastou mais 4m:59s, e ficou em terceiro.

Na geral, Chaleco Lópex e Juan Pablo Latrach Vinagre voltam à liderança do Rally Dakar. A dupla do #400 está com uma vantagem de 9m48s para Casey Currie e Sean Berriman no #405.

Terceira posição, e a mais de 30 minutos da liderança, estão Sergei kariakin e Anton Vlasiuk no #411.

Pedro Bianchi e Prata, navegador no #404 pilotado por Conrad Rautenbach, ficaram em quinto lugar na sexta etapa e seguem na sexta posição da geral.

Tempos online – CLIQUE AQUI