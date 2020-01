Dakar, Etapa 6: O capotanço de Bobby Patton

Veio do basebol, passou pela Baja 100 e aterrou no Dakar. No mundo do desporto, o nome de Bobby Patton está associado principalmente ao basebol. O empresário norte-americano (texano) é, como a lenda do basquetebol Magic Johnson, um dos proprietários dos Los Angeles Dodgers, seis vezes vencedor do World Series. Mas recentemente tem feito nome nas corridas off-road e o expoente máximo é o Dakar.



Tudo começou como um desafio quando, num grupo de amigos, correu com um Toyota Land Cruiser de 1973 na classe Vintage do Baja 1000.

Para sua grande surpresa, conseguiu a vitória nessa primeira tentativa. O bem-sucedido empresário continuou a sua viagem na Baja 1000, desta vez num ‘monstro’ muito maior: um Jimco Racing azul, conhecido como ‘Fastball’ no qual competiu durante o San Felipe 250.



Bobby Patton gosta de desafios e aos 50 anos de idade estava a enfrentar um dos maiores de sua vida: o Dakar. A seu lado tinha o dono da Jimco Racing, Robbie Pierce, que é um Inductee Off-Road Motorsports Hall of Fame Inductee.



Tinha porque abandonaram hoje depois do capotanço que pode ver no vídeo. O navegador teve que ser desencarcerado, mas não aprece ter havido lesões mais graves. Ficou o susto. Se calhar nem isso. A Toyota Hilux da Overdrive é que não ficou nada bem tratada.