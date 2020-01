Dakar, Etapa 5: Ricardo Porém parado

Ricardo e Manuel Porém estão parados ao Km 163 com problemas de caixa de velocidades no Borgward BX7 DKR Evo. Já a tirada de ontem foi difícil, devido a furos e ao facto de terem parado para ajudar Nani Roma, que teve graves problemas no seu carro, mas hoje a caixa ‘decidiu’ deixar de colaborar. Depois de ter sido 11º o ano passado quando se estreou no Dakar com um SSV (com Jorge Monteiro ao lado), este ano, Ricardo Porém, que desta feita tem o seu irmão Manuel Porém, não está a ter vida fácil.