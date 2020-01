Dakar, Etapa 5: Pedro Bianchi Prata em 3º lugar nos SSV

Depois de um dia muito sofrido na quarta etapa, a dupla formada por Conrad Rautenbach e Pedro Bianchi Prata esteve hoje em grande destaque na competição SSV aos comandos de um PH Sport e apenas um problema com a direção assistida, já perto do final da etapa, os impediu de chegarem à vitória. O 3º lugar deu-lhes, contudo, a possibilidade de recuperarem mais 6 minutos ao líder da competição deste Dakar 2020.

“Hoje a especial foi quase perfeita. Só não foi melhor porque não vencemos. Mas, correu tudo bem. Foi uma especial dura. No início tinha muita pedra e mais ou menos a meio começou a surgir muita areia com dunas cortadas de perder a respiração. O carro esteve muito bem. Só no final é que tivemos um pequeno problema porque deixámos de ter direção assistida. Penso que foi por isso que não ganhámos a especial. Estamos contentes porque nos aproximámos mais da frente da corrida. Cada dia é um dia e o Dakar continua”, contou o piloto do Marco de Canaveses no final da etapa.

A sexta etapa do Dakar 2020, que amanhã se disputa, será uma das mais longas de toda a prova. Serão 478 km disputados ao cronometro numa etapa que vai ligar Ha’il a Riyadh. A mudança de paisagem será radical. A etapa será 100% composta por areia e fora de pista. Após uma primeira parte relativamente rápida, os melhores pilotos a nível técnico terão vantagem nas dunas, especialmente aqueles que aperfeiçoaram as suas habilidades no deserto do Sahara.