Dakar, Etapa 5: Kamaz suplanta Maz

Num dia em que Dmitry Sotnikov (Kamaz) alcançou a sua primeira vitória deste ano no Dakar, Andrey Karginov (Kamaz) mantém-se líder da prova nos Camiões, tendo hoje dilatado a margem face ao segundo classificado, que agora é o seu companheiro de equipa na Kamaz, Anton Shibalov.

O russo dista 14m53s do líder, com Siarhei Viazovich (Maz) a cair para o terceiro lugar, estando agora a 23m58s.

Na etapa de hoje ficaram três Kamaz nos três primeiros lugares, na classificação geral, no pódio estão dois Kamaz e um Maz.

No arranque do dia de hoje, Karginov, Viazovich e Shibalov retomaram a sua batalha a três e depois de 50 km, estavam separados por apenas 14 segundos. Ao Km 152, Anton Shibalov liderava a etapa, 30 segundos à frente de Andrey Karginov. Pouco depois, confirmação de um mau Dakar para Eduard Nikolaev, já que voltou a ficar em apuros. Este não é definitivamente o seu Dakar, pois ficou parado no km 163 da etapa, devido a um problema mecânico, que demorou quase três horas para ser reparado.

