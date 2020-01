Dakar, Etapa 5: Carlos Sainz reforça liderança

Carlos Sainz (Mini) venceu a etapa de hoje do Dakar, a sua segunda desta prova, reforçando dessa forma a sua liderança na classificação geral.

O piloto da Mini terminou quase três minutos à frente do seu principal rival, Nasser Al-Attiyah (Toyota), enquanto Stéphane Peterhansel/Paulo Fiúza terminaram o dia seis minutos atrás do espanhol.

Desta forma, na classificação geral, Carlos Sainz (Mini Buggy) tem agora 5m59s de avanço para Nasser Al-Attiyah (Toyota) com Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza (Mini Buggy) a 17m53s. Yazeed al Rajhi (Toyota) mantém-se no quarto lugar, embora fique mais longe do pódio. Está a 31m39s de Sainz.

Orlando Terranova (Mini) mantém o quinto lugar mas distancia-se da frente. Mathieu Serradori (Buggy Century) também nateve a posição em que estava hoje, a sexta, mas perde tempo para Terranova.

Giniel De Villiers (Toyota) continua em sétimo e a fazer um Dakar abaixo das suas possibilidades, mas isso pode ser uma tática para fugir de problemas, que só teve no primeiro dia de prova.

Bernhard Ten Brinke (Toyota) é oitavo, posição em que já está desde o segundo dia de prova e a fechar o top 10 estão posicionados





Yasir Seaidan (Mini 4X4) que hoje subiu uma posição na geral e a dupla Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro, que começaram a prova na 15ª posição, subiram para 14º na terceira etapa, para 11º ontem, e mais uma posição, para o top 10 no dia de hoje.

Filme do dia

No arranque do dia, Al Rajhi Yazeed Al Rajhi entrou forte e na fase inicial o piloto saudita liderava na frente de Bernhard Ten Brinke por quase um minuto após 50 km. Os intervalos eram ainda curtos nesta altura, com Stéphane Peterhansel, Jakub Przygonski, Giniel de Villiers e Naser Al-Attiyah também um pouco mais de um minuto atrás. Nesta altura, novos problemas para Van Loon Depois de uma especial difícil no dia de ontem, em que capotou a sua Toyota. Parou ao Km 88 e perdeu meia hora.

Ao Km 100, Yazeed Al Rajhi mantinha-se na frente, mas nesta altura somente com cinco segundos na frente do Mini conduzido por Stéphane Peterhansel. Nasser Al-Attiyah e Yasir Seaidan também rodavam perto, a cerca de 30 segundos, por isso não foi de estranhar que Nasser Al-Attiyah tenha passado para a liderança na especial após o Km 152. Já o líder da classificação geral, Carlos Sainz estava nessa altura cerca de um minuto mais atrás, enquanto Yazeed Al Rajhi tinha perdido tempo, e estava agora 1m53s atrás, o mesmo sucedendo a Stéphane Peterhansel, que seguia 3m29s mais atrás do líder da etapa devido maioritariamente a um pneu furado.

Pouco depois, Yasir Seaidan era o mais rápido a seguir a Nasser Al-Attiyah, seguia 30 segundos atrás do catari após 150 km e é nesta fase que se dá nova reviravolta na classificação da etapa, pois Carlos Sainz assume a liderança. Ao Km 250, o duplo vencedor do Dakar passou para a liderança, ainda que nesta altura apenas 12 segundos à frente de Nasser Al-Attiyah. Stéphane Peterhansel seguia em terceiro a seis 6 minutos.

Sainz distanciou-se um pouco mais e a 50 km do final, o líder da classificação geral ostentava uma vantagem de quase dois minutos sobre Nasser Al-Attiyah. Stéphane Peterhansel continuava com seis minutos de vantagem e foi, mais ‘coisa’ menos ‘coisa’ assim que terminou a etapa.

