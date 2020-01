Dakar, Etapa 5: Borgward de Ricardo Porém rebocado

Ricardo e Manuel Porém ficaram hoje parados ao Km 163 da quinta etapa com problemas de caixa de velocidades no Borgward BX7 DKR Evo. A etapa estava inicialmente a correr bem, com a dupla lusa a recuperar bem depois do atraso na etapa de ontem, já eram 27º colocados quando ao Km 163, ficaram parados com problemas na caixa de velocidades. Não foi possível reparar a caixa pelo que tiveram que ser robocados até ao bivouac, onde se verá se é possível reparar a caixa de velocidades e continuar em prova.