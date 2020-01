Dakar, Etapa 4: Peterhansel vence, Sainz ‘aguenta’ liderança

Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) venceu a etapa de hoje do Dakar, com 2m26s de avanço para Nasser Al-Attiyah (Toyota) com Carlos Sainz (Mini Buggy), a recuperar na fase final da tirada e a ceder ‘apenas’ 7m18s para o seu colega de equipa.

Yazeed al Rajhi (Toyota) foi quarto na frente de Mathieu Serradori (Buggy Century) com Giniel De Villiers (Toyota) a dar sequência ao seu modesto Dakar.

Bernhard Ten Brinke (Toyota) foi sétimo, na frente de Jakub Przygonski (Mini) e Orlando Terranova (Mini), com Fernando Alonso (Toyota) a perder 26m21s para Peterhansel.

Desta forma, Carlos Sainz (Mini Buggy) mantém a liderança, mas agora somente com 3m03s de avanço para Nasser Al-Attiyah (Toyota).

A boa notícia é que Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza (Mini Buggy) passam de quinto para terceiro, agora a 11m42s da frente.

O facto de ter vencido a etapa de hoje vai criar dificuldades amanhã, mas a dupla luso-francesa tem que atacar para não ‘descolar’ dos seus principais adversários.

Yazeed al Rajhi (Toyota) mantém o quarto lugar, mas agora um pouco mais longe da frente, sendo que Orlando Terranova (Mini) caiu de terceiro para quinto, acentuando-se a tendência dos três principais favoritos se estarem, a pouco e pouco a destacar da demais concorrência.

Mathieu Serradori (Buggy Century) continua a realizar a sua boa prova, muito consistente e num bom ritmo. Abaixo do esperado está Giniel De Villiers (Toyota), que é apenas sétimo, agora a 34m40s do líder. Tem cerca de 10 minutos de avanço para Bernhard Ten Brinke (Toyota), que é oitavo.

Mais informação assim que possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI