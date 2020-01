Dakar, Etapa 4: Dia difícil para Ricardo Porém

Não foi nada fácil o dia de hoje para os homens da Borgward. Nani Roma teve problemas mecânicos e terminou a etapa no 64º lugar, caindo na classificação para o 44º posto, enquanto Ricardo e Manuel Porém, foi 59º, e é agora 39º da classificação geral.

Porém sofreu quatro furos, a dupla esteve parada no km 353 junto a Nani Roma, que teve problemas mecânicos e foi obrigado a aguardar pela chegada do seu camião de assistência. A última parte da etapa foi muito dura, segundo Porém “parecia um cemitério de carros e motos”.



Quanto a Nani Roma, porque na etapa anterior estava classificado nos 15 primeiros, pode ser ‘recolocado’ partindo amanhã em 17º, enquanto que a dupla Ricardo e Manuel Porém sairá bem de trás de 133º. Dificuldades acrescidas para a dupla lusa.